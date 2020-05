L’organisation ‘Israël Sheli’ accuse le gouvernement suisse d’être derrière la requête déposée devant la Cour suprême contre la destruction de la maison d’un terroriste.

La Cour suprême a annulé mardi l’ordre de destruction de la maison de Mahmoud Ataouneh, l’un des terroristes qui avaient sauvagement assassiné Dvir Sorek hy »d en août 2019 près d’Efrat. Les arguments apportés par les deux juges majoritaires laissent pantois: trop de temps a passé entre l’attentat et l’ordre de destruction, et il s’agirait d’une punition disproportionnée, la famille du terroriste n’étant pas impliquée dans ce qu’il a fait!

Au nom de la famille de Mahmoud Ataouneh, c’est une organisation d’extrême gauche, le Centre de protection de l’individu qui avait saisi la Cour suprême. ‘Israël Sheli’ rappelle d’abord que le gouvernement suisse fait partie des bailleurs de fonds du Centre de protection de l’individu, mais souligne que cela va plus loin. Selon sa présidente Sarah Haetzny-Cohen, la Confédération helvétique a rajouté un article dans le contrat qui la lie à cette organisation, l’obligeant à prévenir les familles de terroristes dont la maison est prévue à la destruction et à saisir systématiquement la Cour suprême. Par ailleurs, la Suisse demande à ce qu’une campagne soit menée contre la légalité de ces destructions, s’ingérant ainsi de manière grossière dans la politique d’Israël et de Tsahal concernant la dissuasion du terrorisme.

Sarah Haetzny-Cohen rappelle que ce même Centre de protection de l’individu a déjà saisi la Cour suprême contre la destruction de la maison de nombreux terroristes, et pour ne citer qu’eux ceux qui ont assassiné Reouven Schmerling hy »d, Raziel Sheva’h hy »d, Ronen Lubersky hy »d, Baroukh Mizrahi hy »d ou encore Adiel Kolman hy »d. Toutes ces requêtes ont pu être déposées grâce notamment à l’aide financière de la Suisse. Avec raison, Sarah Haetzny-Cohen accuse la Suisse, qui prétend agir au nom de la défense des droits de l’homme, de porter en réalité atteinte au droit le plus élémentaire, celui de vivre!

A l’appel d »Israël Sheli’, des centaines de mails ont été adressés à l’ambassade de Suisse en Israël pour demander la cessation du financement du Centre de protection de l’individu. ‘Israël Sheli’ entend renforcer la pression face au gouvernement suisse mais aussi face au ministère israélien des Affaires étrangères afin qu’il emploie les voies diplomatiques pour faire cesser ce scandale.

Sarah Haetzny-Cohen conclut en épinglant la Suisse: « Assez! Vous avez toujours prétendu être neutres mais nous constatons que ce n’est qu’une fable. Vous encouragez le terrorisme, et les citoyens d’Israël ne se tairont pas face à votre ingérence grossière dans la politique israélienne ».

La décision des juges sur cette question illustre une nouvelle fois l’absurdité de la situation qui règne aujourd’hui, avec un système judiciaire israélien qui s’est arrogé des compétences indues: en mettant des bâtons dans les roues du gouvernement et de Tsahal dans leur combat contre le terrorisme, ils mettent en danger le principe de dissuasion. Or, lorsqu’il y a des attentats, c’est vers l’échelon politique que se dirigent les critiques et non vers les juges, non élus et donc non responsables, mais qui ont pris des décisions déconnectées des réalités.

Et quant au Centre de protection de l’individu, sous son innocente dénomination, il est en fait le « Centre de protection des terroristes »! Sans surprise, il reçoit des fonds New Israel Fund,de la Ford Foundation, d’Oxfam, Misereror et de pays d’Europe occidentale, dont la Suisse.

