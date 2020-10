La présidente de la Cour suprême Esther Hayut a décidé de repousser aux « calendes grecques » un débat supplémentaire sur la non-destruction de la maison du terroriste qui a assassiné le soldat Amit Ben-Yigal hy »d. Le 10 août dernier, trois juges – dont deux connus pour leur opposition à cette sanction – avaient accédé à la requête de la famille du terroriste et d’organisations d’extrême gauche en annulant cette destruction au nom de considérations contestable. Les réactions avaient été très nombreuses et depuis lors, le père du soldat, Baroukh Ben-Yigal, des personnalités politiques ainsi que des organisations juives avaient demandé à la Cour de tenir une nouvelle séance sur ce dossier mais en vain.

Le président de Yamin et ancien ministre de la Défense Naftali Benett a été parmi les premiers à réagir : « La décision de la Cour suprême exprime une insensibilité extrême. Elle porte une grave atteinte à la possibilité de Tsahal dans la dissuader les actes terroristes et l’assassinat d’Israéliens (…) On ne peut pas vaincre le fléau du terrorisme avec des décisions déconnectées des réalités du terrain. Cette décision rend encore plus nécessaire une action du législateur afin de restituer la dissuasion et protéger soldats et civils ».

Ayelet Shaked, ancienne ministre de la Justice a déclaré : « Reporte ainsi un nouveau débat sur la destruction de la maison du terroriste qui a assassiné le soldat Amit Ben-Yigal hy »d traduit la déconnexion de cette cour des réalités sur le terrain. Ignorer ainsi les considérations sécuritaires au nom d’une morale mal comprise porte atteinte à notre combat juste contre le terrorisme. La présidente de la Cour suprême a pourtant reconnu l’erreur du juge Meny Mazouz qui au nom de ‘valeurs suprême’ préfère avoir pitié des terroristes et de leurs familles mais elle a renoncé à corriger cela (…) La population et les soldats d’Israël méritent de meilleurs juges ».

Le député et ancien maire de Jérusalem Nir Barkat (Likoud) a déclaré : « Cette décision de la Cour suprême perpétue une grave erreur et transmet un message difficile aux soldats de Tsahal qui se dévouent avec risques et périls dans le combat contre les terroristes qui savent maintenant qu’ils n’auront pas à payer le prix fort ».

