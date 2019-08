Le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a remercié le président paraguayen Mario Abdo pour sa décision de déclarer le Hamas et le Hezbollah comme organisations terroristes. Pour le ministre « cette décision contribue au combat international contre le terrorisme commun du Hamas, du Hezbollah et leur patron iranien ». Israël Katz a appelé les autres pays à rejoindre le Paraguay et a participer à la lutte contre ces organisations et leur circuits de financement. Il a rajouté qu’Israël poursuivra ses efforts diplomatiques pour stopper les activités terroristes de l’Iran et de ses supplétifs.

Le Hezbollah est très actif dans certaines pays d’Amérique centrale et du sud, notamment à cause de la présence de communautés musulmanes importantes mais aussi des cartels de la drogue.

Photo Isaac Harari / Flash 90