La semaine n’est pas encore finie et la chaîne Aroutz 13 annonce déjà un bilan de plus de cent incendies et départs de feu dus à des ballons incendiaires dans le Néguev occidental. Certains même à l’intérieur de localités et près de maisons d’habitation. Pour la journée de jeudi, on compte pas moins de dix-sept incendies de plus ou moins grande ampleur.

Les terroristes de Gaza se sentent tellement à l’aise face à la faiblesse des la réaction israélienne qu’ils ont diffusé jeudi une vidéo montrant une « unité des ballons » en train de préparer tranquillement des dizaines de ballons incendiaires prêts à être lancés. L’une de ses unités, au nom de Muhamad a-Zawari a menacé de « faire vivre un enfer aux habitants du Néguev occidental ». Par ailleurs, un site arabe a annoncé une décision tactique qui aurait été prise par les organisations terroristes de lancer des ballons la nuit également.

L’absence de réaction ferme du gouvernement permet des critiques sévères, de la part de l’opposition mais aussi dans la majorité.

Le député Alon Schuster (Bleu-Blanc), habitant le kibboutz Miflassim dans lequel s’est déclaré un incendie a dit: « On a l’impression que Netanyahou s’en fiche. Que le monde entier prenne feu, pourvu qu’il échappe à la justice et que son gouvernement tienne. C’est très mauvais et ça fait mal! Mais la population de la région de bordure restera solide face à tous les défis même si ce laxisme du gouvernement est criminel ».

Motti Yoguev (Habayit Hayehoudi-Ihoud Leoumi) a déclaré: « L’absence de réaction israélienne porte atteinte dans trois directions: à la dissuasion, à la sécurité quotidienne des habitants et des soldats et à la capacité de résilience des habitants de la région. Il n’y a pas le choix: il faut réagir avec force, même pour des ballons incendiaires ».

Naftali Benett, président de la Nouvelle Droite a quant à lui déclaré: « Le sud est en feu et le gouvernement est occupé aux élections. La politique selon laquelle on n’élimine pas les terroristes qui lancent des ballons incendiaires met en danger des citoyens et porte atteinte à la dissuasion. Un ballon piégé est comme un missile antichar. Celui qui le lance est un terroriste qui vise à tuer des Israéliens et il faut l’éliminer. Lorsque ce phénomène a débuté, j’avais dit qu’il faut y mettre fin rapidement, mais on ne m’a pas écouté. Et maintenant nous en sommes à une quinzaines d’incendies par jour. Si le cabinet de sécurité ne se réveille pas, cela risque de nous coûter cher ».

Les organisations terroristes accusent Israël d’être responsable de cette « flambée » en ayant bloqué l’approvisionnement de la centrale électrique de Gaza en carburants, alors que c’est l’inverse qui est vrai: cette sanction a été prise après plusieurs jours de lancers de ballons incendiaires. Vidéo:

Photo porte-parole conseil régional Shaar Hanéguev