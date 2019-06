Après les treize incendies terroristes de lundi, la journée de mardi a été encore plus violente: au moins quinze départs de feu, certains parlent de vingt, dont l’un en plein dans l’une des localités de la bordure de la bande de Gaza, dans la région Eshkol. Il n’a fait ni blessés ni dégâts.

Gadi Yarkoni, président de la région Eshkol, a fustigé le gouvernement: « C’est la politique de retenue du gouvernement qui amène les ballons incendiaires jusque devant nos maisons. Nous n’accepterons pas que les vacances d’été de nos enfants soient polluées par l’odeur de la fumée de ces incendies. Aucun autre citoyen n’aurait accepté de vivre dans ces conditions: une région entière du pays d’Israël est abandonnée et l’otage d’une politique de laisser-aller… »

Cette fois-ci, le Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou a décrété une mesure un peu plus ferme que la réduction du périmètre de pêche et a bloqué les transferts de fonds servant à l’achat des carburants qui font fonctionner la centrale électrique de Gaza. Une mesure de rétorsion qui a immédiatement entraîné des menaces de la part du chef du Hamas Ismaïl Hanyeh.

