Face à la poursuite des attentats-incendiaires – encore une trentaine pour la seule journée de mercredi – le ministre de la Défense s’est rendu dans le sud et a rencontré les dirigeants des conseils régionaux et locaux. Tout comme ses prédécesseurs – mais aussi comme le Premier ministre Binyamin Netanyahou – Benny Gantz a agité des menaces envers le Hamas, menaces maintes fois entendues et jamais mises en application : « Nous avons changé les règles du jeu à Gaza. depuis que je suis entré en fonction, il n’y a aucune agression qui n’ait pas été suivie d’une réaction. Nous sommes capables de frapper, et pas uniquement des bâtiments et des infrastructures, mais aussi ceux qui sont à l’intérieur. L’Etat d’Israël n’a aucun intérêt à la bande de Gaza si ce n’est la restitution de nos soldats et le calme absolu. Lorsque ces deux objectifs auront été atteints, nous pourrons développer la bande de Gaza« .

La problème avec ce genre d’avertissements récurrents et sans suite depuis plusieurs années, est qu’ils ne font plus d’effet sur les organisations terroristes qui constatent que Tsahal a pour politique de ne surtout pas éliminer des terroristes et encore moins leurs chefs.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90