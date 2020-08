La Compagnie générale des Eaux a tiré la sonnette d’alarme quand à une catastrophe écologique qui risque de se produire à cause d’un terrorisme écologique pratiqué par le Hamas. Les spécialistes de la compagnie ont effectué des prélèvements et ont noté une nette augmentation récente de la quantité d’eaux usées présentes dans la rivière Hanoun qui part de la bande de Gaza et coule en territoire israélien pour rejoindre la rivière Shikma.

Pour la Compagnie générale des Eaux, il s’agit d’un acte délibéré de la part de l’organisation terroriste qui avait menacé de déverser de grandes quantités d’eaux usées dans la rivière Hanoun tant qu’Israël empêcherait l’acheminement de carburants pour alimenter les générateur central de la bande de Gaza. Israël avait pris cette mesure dans le cadre des rétorsions suite aux lancers de ballons incendiaires et des tirs de roquettes.

Incendier des forêts et des champs et polluer volontairement des rivières, voilà une belle façon qu’ont les terroristes de se comporter avec une terre qu’ils prétendent leur…

Photo Sarah Klatt / Flash 90