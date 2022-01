Le gouvernement néerlandais a annoncé la cessation de son aide financière à l’organisation Union of Agricultural Work Committee (UAWC), directement liée à l’organisation terroriste FPLP. Cette décision fait suite à la décision il y a quelques semaines par le ministre de la Défense Benny Gantz de déclarer six ONG ‘humanitaires palestiniennes’ comme organisations terroristes. L’ambassade des Pays-Bas en Israël a annoncé la nouvelle aux parents de Rina Shnerb hy »d, assassinée par des membres du FPLP. La famille Shnerb a remercié le gouvernement néerlandais ainsi que le ministère israélien des Affaires étrangères, et a espéré que d’autres pays européens en feront autant.

Le ministère des Affaires étrangères a remercié le gouvernement néerlandais et a indiqué qu’il continuera à recommander le soutien à des projets en faveur de la société ‘palestinienne’ au moyen d’organisations humanitaires légitimes.

L’avocat Morris Hirsch, qui accompagne la famille Schnerb a déclaré : « Il est temps que les pays étrangers cessent de financer le terrorisme. Ce financement européen tue des Juifs ici… ».

Le mouvement Ad Kan a publié un communiqué allant dans le même sens, disant notamment : « Il faut une fois pour toutes fermer le robinet européen qui alimente des associations qui sont téléguidées par des organisations terroristes ».

