A la demande de la liste Bleu-Blanc, la Knesset a tenu une séance consacrée à la situation sécuritaire dans le sud et à la recrudescence du terrorisme ces derniers temps.

Le président de la liste Benny Gantz a attaqué le Premier ministre l’accusant de faire peu de cas des habitants du Néguev occidental. Il a eu des mots très durs envers Binyamin Netanyahou: « Il se promène à travers le monde et signe des passeports au moment où la résilience de la population s’écroule. Il diffuse des déclarations et des promesses qu’il ne tiendra pas alors que les enfants du sud vivent dans le cauchemar. Ces enfants rêvent de tranquillité alors qu’il est totalement déconnecté des réalités. Les alertes ‘Tseva Adom’ n’ont aucun effet sur lui, et les habitants du sud l’ennuient. Êtes-vous chef d’un bloc politique ou Premier ministre de l’Etat d’Israël? »

Puis de manière surprenante, après son intervention, tous les députés ont quitté l’hémicycle et quitté les débats qu’ils avaient eux-même suscités, au moment où le ministre de la Défense montait à la tribune pour répondre au nom du gouvernement.

Naftali Benett les a interpellés: « Benny Gantz et Moshé Yaalon? Où vous enfuyez-vous?? De quoi avez-vous peur? »

Après cette séance quelque peu étrange, Naftali Benett a déclaré: « Qu’ila fassent preuvent d’un minimum de courage! Il y a ici deux personnes qui ont quitté la séance plénière et qui ont été les architecte du fiasco de la menace des tunnels terroristes de Gaza à Israël et une fois de plus ils s’enfuient. Comme c’est facile. Pendant cinquante jours vous n’avez pas su vous occuper des tunnels et vous voulez vous occuper des ballons piégés?? Vous qui n’avez pas su empêcher 4594 roquettes osez me faire la morale?? »

Le parti Yamina a publié un communiqué: « Quelle honte! De la même manière qu’ils ont fui la menace des tunnels à Tsouk Eitan, Gantz et Yaalon ont fui la séance à la Knesset. Comme d’habitude, les gens de Bleu-Blanc se comportent de manière hypocrite: ils convoquent une séance spéciale à la Knesset et lorsque le ministre de la Défense monte à la tribune ils quittent l’hémicycle. Bleu-Blanc n’a rien à proposer hormis des fuites et des concessions. Il ne faut en aucun cas permettre à ceux qui sont en faveur d’un Etat terroriste au coeur d’Israël de diriger le pays ».