Le ministre de la Défense Benny Gantz a annulé une mesure prise par son prédécesseur Naftali Benett contre le financement du terrorisme.

Sur instruction de Naftali Benett, le commandant de la région militaire centre Nadav Padan avait pris une mesure visant à poursuivre et sanctionner des banques arabes de Judée-Samarie qui détiennent des comptes de terroristes ou de leurs familles et sur lesquels sont versés les salaires par l’Autorité Palestinienne. Cette mesure entrée en vigueur il y un mois avait commencé à produire ses effets et entraîné la fermeture de comptes bancaires appartenant à des terroristes détenus en Israël. Ceci avait provoqué des violents mouvements de protestation contre ces banques. Sur pression de l’Autorité Palestinienne, ces comptes avaient été rouverts et il a été décidé de créer une nouvelle banque appartenant directement à l’AP qui concentrerait les comptes des terroristes.

Benny Gantz a donc annoncé la suspension de cette mesure pour une durée de 45 jours pour l’instant et à Tsahal on explique qu’il s’agit d’une décision prise sur recommandation des services de sécurité « en raison de la situation délicate et des tensions sur le terrain ».

Au parti Yamina, cette décision a été accueillie avec colère: « le gouvernement Netanyahou-Gantz a donné un sacré coup de pouce au terrorisme palestinien en facilitant le versement de salaires aux terroristes ou à leurs familles. Cette décision de Benny Gantz annulant celle de Naftali Benett a été prise suite à des pressions de l’AP ».

