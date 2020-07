La ministre néerlandaise du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, Mme Sigrid Kaag, n’a cette fois-ci pas eu d’autre choix de que reconnaître les faits : en aidant financièrement l’Ong « palestinienne » UAWC (Union des comités du travail agricole) les Pays-Bas ont notamment versé les salaires à deux membres de cette organisation qui sont soupçonnés d’avoir participé à l’assassinat de la jeune Rina Shnerb hy »d.

La ministre a dû répondre à une question au gouvernement posée lors d’une séance du Parlement, avec présentation éléments probants fournis par l’observatoire NGO Monitor, alors qu’elle avait nié par le passé tout soutien indirect de son gouvernement au terrorisme. Suite à cela, le gouvernement néerlandais a décidé de suspendre l’aide fournie à l’UAWC jusqu’à nouvel ordre. D’autres pays soutiennent financièrement cette organisation : la France, l’Allemagne, la Norvège et l’Espagne. Avec un certain « humour » le site Wikipedia indique que l’UAWC « adopte et applique une approche basée sur les droits de l’Homme ». Apparemment pas de tous.

Cet exemple n’est de très loin pas le seul. L’Union européenne en tant qu’institution et de nombreux pays d’Europe occidentale subventionnent des Ong « palestiniennes » qui emploient sciemment des individus liés au terrorisme.

