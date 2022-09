« Ils n’ont plus rien. Ils sont seuls et effrayés », déplore Rav Zilberman.

En l’espace d’une nuit, cinq enfants israéliens sont devenus orphelins après que leur père a succombé à la terrible maladie dont il souffrait. Un traumatisme qui s’ajoute à celui vécu quelques années auparavant, lorsque leur propre mère avait décidé de les abandonner. La souffrance et la détresse de ces enfants va bien au-delà des mots.

« Ils ont le cœur brisé », a déclaré le Rav Yaakov Zilberman après s’être personnellement entretenu avec ces jeunes orphelins.

La perte d’un parent, suite à un décès ou à un abandon, est une épreuve extrêmement douloureuse. Mais lorsque les enfants perdent leurs deux parents, leur douleur est indescriptible. Hélas, pour Yehiel, Batcheva, David, Nehama et Tsina Rozen*, les malheurs ne s’arrêtent pas là…

Suite au décès de leur père, ils ont perdu leur maison. Ces orphelins sont désormais sans abri !

« Ils n’ont plus rien. Ils sont seuls et effrayés », poursuit Rav Zilberman. « Et bien trop jeunes pour affronter tout cela… »

Les enfants Rosen n’ont pas seulement perdu le seul parent qui prenait soin d’eux; ils ont également perdu tout ce qui leur procurait un sentiment de sécurité en ce bas monde.

Ne nous contentons pas de lire ces lignes en nous apitoyant sur le sort tragique de ces orphelins. Tendons leur la main ! Ces enfants vulnérables ont besoin de notre soutien. Leur vie est en danger.

C’est dans ces moments-là que la solidarité, le ‘Hessed et la compassion, si chers au peuple juif, prennent tout leur sens.

Chers lecteurs, chers amis juifs, ne restez pas indifférents à leur malheur. Participez à cette immense Mitsva. Faites un don dès à présent.

*Le nom a été modifié pour préserver la vie privée de cette famille.

La déchirante lettre de soutien du Rav Yaakov Zilberman (lettre originale ci-dessous)

“Je viens par la présente [vous solliciter] pour une importante mitsva : les enfants de la famille R. ont besoin d’aide de toute urgence. Hélas, après avoir perdu leur père, une seconde épreuve s’est abattue sur eux : ils n’ont plus de toit au-dessus de leur tête… Ils ont le cœur brisé.

D’importantes sommes d’argent sont nécessaires pour couvrir leurs dettes et leurs dépenses, mais il leur est impossible de supporter ces charges. Dans cette épreuve, ils sollicitent l’aide de leurs frères, membres du peuple juif. C’est une grande mitsva de les aider, chacun selon ses possibilités.

Il est certain que tous ceux qui prêteront assistance à ces enfants seront sauvés de tout malheur, et avec l’aide d’Hachem, seront gratifiés, ainsi que leurs enfants, de toutes les bénédictions mentionnées dans la Torah.

Yaakov Zilberman”

