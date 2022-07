Un terrible accident s’est produit en fin d’après-midi (mercredi) sur la route 60 entre Maalé Levona et Eli.

Une voiture palestinienne a heurté frontalement la voiture transportant la famille Tsinman de Shvout Rahel – la mère et ses quatre enfants.

Le bilan est dramatique: Matan, 6 ans, a été tué. Sa mère et son petit frère de 6 mois ont des blessures de gravité légère, sa soeur de 12 ans a été gravement blessée et son frère de 10 ans a des blessures de moyenne gravité. Les secours et les équipes hospitalières se sont battus pour sauver la vie du petit garçon mais il n’a pas survécu.

Prions pour la guérison totale de

Rivka Atara bat Tsvia Yehoudit

Emouna ‘Hen bat Rivka Atara

Bnaya Ben Rivka Atara

Noam Eliahou ben Rivka Atara

Que le souvenir du petit Matan ben Rivka Atara soit béni.

Photo: Famille