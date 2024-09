Le Hamas a publié une vidéo d’Eden Yeroushalmi, z’l, une des six otages qu’il a assassinés à la fin de la semaine dernière. Sa famille a autorisé la publication de la vidéo.

Cette vidéo a été tournée pendant qu’Eden était en captivité, elle s’adresse à sa famille: ”Je veux m’adresser à ma chère famille que j’aime tant. Vous me manquez – Maman, Papa, Shani et May. Je vous aime, vous me manquez tellement”.

Après la publication de ce témoignage, la famille Yeroushalmi a écrit: ”Notre Eden, nous aussi nous t’aimons et tu nous manques tellement. Tu resteras toujours dans nos coeurs”.

Agam Goldstein Almog, ancienne otage libérée lors de l’accord partiel du mois de novembre, a partagé sur son compte Instagram le texte suivant: ”J’ai mal partout. Qu’est-ce qui me différencie d’Eden? J’étais assise au même endroit, j’ai prononcé les mêmes mots, combien de désespoir. Je vois les coulisses de cette vidéo. Je me souviens de leurs préparatifs après une opération de sauvetage ou parce qu’ils pensaient que Tsahal approchait, ils venaient armés et se tenaient devant nous en pointant leurs armes, c’est comme ça qu’ils l’ont tuée. Quand tu as perdu tout espoir. Eden, désolée que tu sois partie comme ça. Fatiguée, alors que ta famille te manquait, que tu étais désespérée. J’étais exactement au même endroit. Je suis ici et toi tu as été assassinée. C’est ce qui nous différencie. Nous t’avons tant attendue, je suis désolée”.