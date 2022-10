Pendant la nuit de Kippour (mardi à mercredi), la famille Dor du moshav Mehola dans la vallée du Jourdain a été victime d’un acte de terrorisme agricole. Leur exploitation a été incendiée par des terroristes arabes, vraisemblablement du village d’Ein Al Beida.

Ce sont 22 tonnes d’amandes et de feuilles de saule (arava) qui sont parties en fumée. Les saules étaient destinées à être vendues pour la fête de souccot. Les pompiers sont arrivés sur place rapidement mais il leur a fallu plusieurs heures pour maitriser les flammes.

La famille Dor a quasiment tout perdu dans cet incendie criminel. »Notre exploitation était un rêve qui s’est réalisé au bout de plusieurs années. Ces quatre dernières années nous étions devenus un fournisseur indépendant, depuis la plantation jusqu’à la commercialisation. Les dommages sont conséquents », témoigne le propriétaire au micro d‘Israël Hayom.

Il précise aussi qu’ils emploient plusieurs ouvriers issus du village d’où sont sortis les terroristes. »Nous avons dû annoncer aux femmes palestinienns qui travaillent chez nous de pas venir. Ce sont elles qui emballent les saules, elles se retrouvent sans travail ».

Le président du Conseil régional de la vallée du Jourdain insiste sur le fait que cet incendie s’inscrit dans la série d’attentats qui se sont produits ces dernières semaines sur les routes de Judée-Samarie. En outre, dans la même semaine, des champs de cerisiers ont également été incendiés dans le Goush Etsion et un champ de coton a subi le même sort pendant Rosh Hashana.

Comme souvent face au chaos et à la destruction que sèment les terroristes, le peuple d’Israël montre son amour de la vie et sa solidarité. Des centaines d’habitants de la vallée du Jourdain ont manifesté devant l’entrée du village Ein Al Beida. Mais surtout, une cagnotte a été organisée pour aider la famille Dor a remettre son exploitation en état de fonctionnement. Entre la sortie de Yom Kippour et l’entrée de Shabbat, soit moins de 48 heures, ce sont plus de 2 millions de shekels qui ont été donnés par des Israéliens de tout le pays.

Cet argent servira à couvrir les frais que l’assurance ne prend pas en charge et représente un soutien considérable matériel et psychologique pour cette famille qui a perdu le fruit d’un travail de plusieurs années.