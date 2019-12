Des tractations en coulisses ont lieu actuellement au sein du sionisme religieux afin de réunifier ses composantes en vue des élections. Ils s’agit cette fois-ci de soigner la susceptibilité de Betzalel Smotritch, vexé d’avoir été tenu à l’écart de l’accord conclu entre le rav Raphy Peretz (Habayit Hayehoudi) et Itamar Ben-Gvir (Otsma Yehoudit).

Malgré les sondages qui indiquent que sans union entre les trois composantes du sionisme religieux celui-ci risque de ne pas franchir le seuil d’éligibilité – avec les conséquences politiques que cela impliquerait – il semble que les querelles d’ego aient encore la priorité pour l’instant puisque Betzalel Smotritch a rompu tout contact direct avec le rav Peretz.

Des tractations en coulisses se déroulent pourtant entre « délégués » afin de recoller les morceaux. Dernière tentative en date, une réunion qui s’est tenue samedi soir au domicile du rav Haïm Druckman qui joue régulièrement le rôle de médiateur voire de « pompier » dans les querelles internes du sionisme religieux.

Cette fois-ci, la réunion était à l’initiative de l’organisation Maamatz, lié au Goush Emounim. Ses représentants à cette séance qui a duré tard dans la nuit étaient le rav Yaakov Sternberg et Meïr Indor. Le rav Sternberg était parmi les fondateurs du parti Noam lors de la dernière campagne électorale et qui avait ensuite appelé à voter pour Yahadout Hatorah après que Noam ait déclaré forfait.

Le rav Sternberg et Meïr Indor ont déclaré être venus chez le rav Druckman afin de voir comment ramener la « troisième composante » – le Ihoud HaLeoumi – au sein d’un parti unifié, après l’accord conclu entre le rav Raphy Peretz et Itamar Ben-Gvir. Ils ont appelé Betzalel Smotritch à entamer sans délai des négociations avec le rav Peretz et Itamar Ben-Gvir afin de présenter une liste commune le 2 mars prochain.

