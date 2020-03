Au fur et à mesure que se précisent les résultats des élections n’accordant à la coalition actuelle que 58 à 59 sièges, l’opposition veut profiter de cette situation pour déposer une loi fondamentale interdisant à un député de former un gouvernement s’il est sous le coup d’une mise en examen. Cette loi vise naturellement à empêcher Binyamin Netanyahou de redevenir Premier ministre. Rappleons que la loi actuelle permet à un Premier ministre inculpé d’occuper ses fonctions tant que le processus judiciaire n’a pas abouti.

L’initiative commune revient à Ofer Shelah (Bleu-Blanc), Itzik Schmuli (Avoda-Gesher-Meretz) et Ahmad Tibi (Liste arabe unifiée) dont le parti répète à l’envi que son objectif premier est de chasser Binyamin Netanyahou du pouvoir.

Si Binyamin Netanyahou arrive d’ici là à se rallier deux ou trois « transfuges », cette initiative ira au panier. De même, pour qu’une loi fondamentale obtienne une majorité, elle nécessite au moins 61 voix, donc l’accord également d’Avigdor Lieberman qui une fois de plus serait en position d’arbitre. Lors de la dernière législature le président d’Israël Beiteinou n’avait pas accepté de suivre une initiative similaire.

Si un tel texte était toutefois adopté, la situation politique se retrouverait une nouvelle fois totalement bloquée: soit le Likoud devrait remplacer Binyamin Netanyahou à sa tête – scénario quasi improbable – soit Israël irait vers de nouvelles élections car l’opposition hétérogène n’est pas capable de former un gouvernement.

Le ministre de la Défense Naftali Benett a déjà réagi à cette initiative: « L’initiative d’Ahmad ibi et Ofer Shelah est un acte anti-démocratique extrême et un crachat au visage de la moitié de la population. Il y a eu des élections il y a deux jours et déjà l’on tente de détourner la volonté des électeurs par des moyens vicieux. Yamina sous ma présidence se dressera fermement contre cette tentative ».

Le président de Shass Arieh Dery a lui-aussi dénoncé cette initiative: « Cette tentative après les élections de faire voter une loi personnelle contre Binyamin Netanyahou est un honte ainsi qu’une violation de toutes les règles du jeu politique. Bleu-Blanc est prêt à sacrifier les intérêts du pays sur l’autel de la haine personnelle envers Binyamin Netanyahou ».

La ministre Miri Regev a déclaré: « Ahmad Tibi l’a promis et il le fait. Il a promis de chasser Binyamin Netanyahou et le Likoud. Il a promis de contrôler Benny Gantz et ce dernier ne résiste pas à la pression ».

Photo Hadas Parush / Flash 90