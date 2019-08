Des Arabes en voiture aux vitres teintées ont tenté d’enlever un soldat de la brigade Guivati dans le sud du pays. Le soldat attendait à un arrêt de bus pour rentrer chez lui lorsque le véhicule s’est arrêté à sa hauteur. Quand la vitre s’est baissée, le soldat a vu à qui il avait affaire et a refusé d’entrer dans le véhicule. C’est alors que les occupants sont sortis et ont tenté de le faire entrer de force. Le soldat a pu tout de même charger son arme en même temps qu’un civil qui était non loin avait accouru. Les occupants du véhicule se sont enfuis.

Tsahal a rappelé l’interdiction formelle faite aux soldats de voyager en stop. Afin de « faire peur » aux soldats, la police militaire simule parfois des tentatives d’enlèvements en circulant en habits civils. Les soldats qui sont ainsi pris sur le vif écopent de lourdes sanctions.

Photo Nati Shohat / Flash 90