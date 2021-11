Deux bédouins ont tenté lundi en fin d’après-midi d’enlever un jeune garçon de 13 ans à un arrêt de bus. Le garçon rentrait chez lui au moshav Retamim après un entraînement de basketball et attendait sa maman qui avait un peu de retard, lorsque deux Bédouins en voiture se sont arrêtés et lui ont proposé d’entrer dans leur véhicule. Le garçon refusant la proposition, les deux Bédouins ont tenté de l’appâter avec des friandises mais en vain. Ils ont quitté les lieux mais sont revenus quelques instants plus tard. Entre temps, le garçon a appelé sa maman qui est arrivée. Lorsqu’ils sont partis, leur voiture a été la cible de jets de pierres, probablement de la part des deux Bédouins qui ont vu leur projet échouer. La maman a porté plainte à la police.

Photo Anat Hermoni / Flash 90