Tentative de lynchage en Samarie

Les tentatives de lynchages contre des Juifs se suivent. Cette fois-ci cela s’est passé à la yeshiva de ‘Homesh au nord de la Samarie. Plusieurs dizaines d’Arabes sont arrivés en voiture, armés de pierres et de barres de fer et s’en sont pris aux élèves de la yeshiva. Ces derniers ont alertés la police et ont tenté de sauver un étudiant qui venait d’une autre direction et dont le passage fut barré par les terroristes.

Le directeur-général de la yeshiva, Shemuel Wendi raconte : « A 11h05, au moment où les élèves étaient en train d’étudier, cinq véhicules sont arrivés près de la yeshiva. Un élève qui venait de rentrer par le portail a tenté d’entrer dans la yeshiva mais a été bloqué par les véhicules des agresseurs . Il alors appelé ses camarades à l’intérieur afin qu’ils viennent à sa rescousse. Lorsque ses camarades sont arrivés, les Arabes sont sortis des voitures et ont commencé à leur lancer des pierres et les frapper avec leurs barres de fer. Les élèves ont tenté de se défendre jusqu’à l’arrivé rapide des forces de sécurité qui ont évité le pire pour cet étudiant ».

Malgré les évidences quant à l’identité des agresseurs et des agressés, l’organisation d’extrême gauche « Yesh Din », a publié une vidéo mixée donnant le sentiment que les élèves de la yeshiva auraient agressé d’innocents arabes.

Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie a vivement réagi et a dénoncé une campagne orchestrée par les organisations d’extrême gauche pour salir la population juive de Judée-Samarie et délégitimer Israël dans le monde. Il a aussi appelé le gouvernement et Tsahal à agir avec fermeté pour faire cesser les provocations et les violences arabes.

Photo conseil régional Samarie