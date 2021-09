Tentant de faire diversion sur l’échec de la gestion gouvernementale de la quatrième vague de Corona et notamment la surcharge que connaissent les hôpitaux, le ministre de la Santé Nitzan Horovitz s’en est pris au précédent gouvernement.

En visite à l’unité du Corona de l’hôpital Wolfsohn, le ministre a attribué à l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou et à l’ancien ministre de la Santé Yaakov Litzman la responsabilité de la situation actuelle dans les hôpitaux israéliens confrontés à la vague actuelle : « Le système de santé et les hôpitaux ont été délibérément affamés durant des années par Netanyahou et Litzman, ce qui a entraîné la situation actuelle dans la gestion du Corona. Ils souffrent de négligence et d’abandon volontaires depuis des années ce qui a entraîné une pénurie de lits, de personnel et de ressources. je m’emploie à réparer cela ». ..

Peut-être est-ce le nombre anormalement élevé de malades en état grave et critique qui est à l’origine de la saturation dans les unités de Corona…

Photo Avi Dishi / Flash 90