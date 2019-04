Une tragédie a sans doute été évitée en Samarie. Un terroriste armé d’un couteau a bloqué le passage à une voiture qui s’approchait du point de contrôle de Hawarah, au sud de Sichem. Il a ensuite tenté d’ouvrir la porte du véhicule dans lequel se trouvaient le conducteur et sa fille. Par chance, le conducteur a réussi à sortir du véhicule et a tiré sur le terroriste, de même qu’un autre automobiliste qui se trouvait derrière et qui avait remarqué l’intention du terroriste. Très gravement atteint, le terroriste a succombé à ses blessures à l’hôpital Beilinson de Petah’ Tikva.

Le conducteur qui a échappé à la mort s’appelle Yehoshoua Sherman, directeur de la campagne de terrain de l’Union de la Droite. Il a raconté en détails ce qui lui était arrivé (v. vidéo).

Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie a félicité les deux civils qui ont neutralisé le terroriste : « C’est ainsi qu’il faut agir, avec détermination, face à ceux qui veulent nous assassiner sans scrupules. Ce nouvel incident démontre une fois de plus la nécessité de créer un itinéraire de contournement de Hawarah comme cela avait été convenu avec le Premier ministre. Il n’y a aucune raison pour que les habitants juifs doivent ainsi passer quotidiennement parmi une population arabe haineuse et risquer ainsi leur vie et celle de leurs enfants, surtout lorsque la décision de créer une voie de contournement a déjà été prise ».

Vidéo :

Photo Hatzala Beli Gvulot