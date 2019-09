Une femme arabe a tenté mercredi matin de poignarder des gardes-frontières au poste de contrôle de Kalandiya, au nord de Jérusalem. La femme s’était approchée des forces de sécurité et refusait de d’obtempérer aux ordres de s’arrêter. Arrivée au niveau des gardes frontières elle a brandi un couteau. L’un d’eux a eu le temps d’ouvrir le feu et blesser la terroriste, qui a été transportée à l’hôpital Hadassa Ein Karem. Elle est décédée un peu plus tard.

Photo illustration

