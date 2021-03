Vendredi matin, un individu armé d’un couteau a été appréhendé par la police alors qu’il se trouvait près de l’école juive « Yavné » et d’une épicerie « cachère », au boulevard Barry dans le 13e arrondissement de Marseille. Selon des témoins il serait sorti de sa voiture coiffé d’une serviette et tenant un couteau dans sa main. En passant devant l’école juive son attitude a alerté la méfiance des agents de sécurité de l’école qui l’ont suivi jusqu’au moment où il est entré dans l’épicerie et l’ont immobilisé jusqu’à l’arrivée de la police. Il a été mis en garde à vue. Entre temps, les élèves de l’école avaient été confinés par mesure de sécurité.

Le président du consistoire Zvi Ammar a réagi à cet incident : « J’attends avec impatience de savoir quelles sont les motivations de l’agresseur, car pour le moment nous ne savons pas, car il n’a pas prononcé des mots comme « Allah Akbar » ou des propos antisémites qu’on a malheureusement l’habitude d’entendre dans des cas pareils »…

Les agents de sécurité qui sont intervenus ont indiqué que l’homme était armé d’un « couteau en céramique de 20 cm qu’il pointait pour attaquer » et « qu’il semblait était déterminé ».

La préfecture des Bouches du Rhône a annoncé l’augmentation des passages de patrouilles ainsi que le renforcement de la protection des autres sites de la communauté juive, « par mesure préventive et pour rassurer la communauté et surtout les parents d’élèves ».

