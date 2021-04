Une vingtaine de personnes haut placées du monde politique et militaire ont été arrêtées en Jordanie, dont Hamza ben Hussein, le demi-frère du roi Abdallah II, un ancien ministre des Finances et un député, officiellement pour « raisons de sécurité nationale », de manière plus précise sur soupçon de tentative de destituer le roi.

Hamza ben Hussein avait été pressenti durant quelques années pour succéder un jour à son demi-frère, le roi Abdallah II, mais ce dernier avait ensuite désigné son fils, Hussein ben Abdallah pour diriger le pays après lui. Les autorités militaires jordaniennes ont transmis un message à leurs homologues israéliens indiquant que la situation « est sous contrôle » et que la stabilité du royaume n’est pas menacée.

Les Etats-Unis, l’Arabie saoudite, l’Egypte et le Bahreïn ont exprimé leur soutien au roi Abdallah II dans son action.

