Des tensions commencent à apparaître entre le parti Yamina et le Parti travailliste à propos de deux points à l’ordre du jour. Concernant la carte des zones de priorité nationale, la ministre Meirav Michaeli a affirmé qu’elle ne renoncera en aucun cas à modifier l’ordre des priorités nationales et à retirer des zones de Judée-Samarie au profit de localités de Galilée et du Néguev. Michaeli dit tenir une promesse d’un « travail commun sur cinq mois » pour établir une nouvelle carte des zones prioritaires nationales. « Nous sommes entrés au gouvernement pour changer l’ordre des priorités et nous exigeons pour cela la modification de la carte des zones prioritaures nationales », a dit la ministre. A l’opposé, à Yamina on affirme que les localités de Judée-Samarie ne seront pas lésées et que le problème pourrait être réglé en rajoutant des localités arabes sur cette liste.

Autre sérieux point d’achoppement entre les deux partis, la question des avantages fiscaux accordés aux associations. Le Parti travailliste a réussi à bloquer en commission des Finances le renouvellement des avantages fiscaux accordés à l’association Ad Kan qui combat notamment contre les ONG anti-israéliennes et leur financement étranger. Dans un tweet, Meirav Michaeli s’est félicité de cet « acquis du Parti travailliste » en précisant : « Et cela ne fait que commencer », ce qui lui a a valu une réponse d’Ayelet Shaked : « Et c’est également fini ». La ministre de l’Intérieur a affirmé que cette question reviendra sur la table de la commission des Finances afin de réintégerer Ad Kan dans la liste des associations bénéficiaires selon l’article 46 de la loi des associations.

Lors des débats en commission, la députée travailliste Naama Lazimi avait faussement affirmé qu’Ad Kan avait été condamnée pour fraude et elle avait commencé à bégayer lorsque le député Itamar Ben Gvir lui avait demandé d’en présenter une preuve.

Le député Yariv Levin, président du groupe Likoud à la Knesset a réagi en envoyant un message à Ayelet Shaked : « Madame la ministre Shaked, ce soir vous avez enfin compris que vous faites partie d’un gouvernement de gauche ! Vous avez la possibilité de changer cela ! Faites tomber ce mauvais gouvernement et rejoignez-nous pour former un vrai gouvernement de droite ! »

Photo Hadas Parush / Flash 90