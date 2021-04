Après la défaite du Likoud lundi dans l’organisation des commissions de la Knesset, notamment du fait de l’abstention de Yamina, le Likoud est passé à l’offensive contre le parti de Naftali Benett : « Benett court vers un gouvernement de gauche avec Meretz et le Parti travailliste et avecle soutien de la Liste arabe. Celui qui dit couloir un gouvernement de droite ne vote pas avec le bloc de gauche contre la droite comme Benett l’a fait hier soir et ne négocie pas avec la gauche pour une répartition des ministères à Nitzan Horovitz, Meirav Michaeli et Ibstisam Mar’ana ».

La députée Ayelet Shaked (Yamina) a répondu de manière indirecte lors d’une réunion et a déclaré : « Notre aspiration et notre volonté est de former un gouvernement de droite. Nous avons dit à Binyamin Netanyahou que nous sommes prêts à l’aider et à déploxer tous les efforts pour former une coalition ». Mais elle a rajouté : « Mais nous avons également dit que nous ne permettrons pas que le pays aille vers de nouvelles élections, et nous ferons tout pour cela ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90