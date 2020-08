Le gouvernement israélien a pris officiellement position dans le conflit larvé – et peut-être bientôt ouvert – entre la Turquie et la Grèce à propos des provocations turques en mer Egée dans les eaux territoriales grecques. Dans un communiqué émanant du ministère israélien des Affaires étrangères il est dit : « Israël suit de près les tensions qui se sont éveillées en Méditerranée orientale. Israël exprime son total soutien et sa solidarité à la Grèce dans ses eaux territoriales ainsi que son droit de fixer ses frontières maritimes. (Allusion à la signature récente de l’accord entre la Grèce et l’Egypte délimitant leurs zones maritimes respectives).

Ce communiqué israélien intervient suite à une nouvelle provocation turque avec l’envoi d’un navire de prospection sismique de fonds marins près d’une île se trouvant dans les eaux territoriales grecques mais que la Turquie néo-ottomane considère comme sienne. Ankara a fait escorter le navire « Oruç Reis » par plusieurs bâtiments de la flotte turque, et Athènes à dépêché également des navires de guerre face à cette nouvelle provocation. Avant que les choses s’enveniment davantage entre les deux pays, la Grèce exige une intervention immédiate de l’Union européenne et de l’Otan, dont font partie les deux pays: Mais ces institutions ne sont pas de taille à refréner l’insolence turque car le dictateur Recep Erdogan tient l’Europe en otage avec la menace constante d’ouvrir les portes de son pays pour inonder l’Europe occidentale de réfugiés.

C’est la première fois depuis des années qu’Israël prend ainsi officiellement position contre la Turquie sur le plan international, ayant toujours préféré le silence malgré les incessantes et virulentes agressions verbales antisémites d’Erdogan. Israël est directement concerné par les turpitudes turques en Méditerranée orientales, depuis qu’Ankara a signé cet accord illégal avec la Libye se partageant arbitrairement toute la zone maritime qui sépare les deux pays, et menaçant de ce fait le projet de pipeline EastMed qui prévoit d’acheminer du gaz naturel israélien et chypriote vers le continent européen.

