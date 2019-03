De nouvelles tensions sont apparues entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de l’Education Naftali Benett. Samedi soir, après les nouveaux tirs de roquettes sur Israël, Naftali Benett a lancé un nouvel au Conseiller juridique du gouvernement afin qu’il ordonne au Premier ministre de réunir d’urgence le cabinet de sécurité « afin de décider d’un changement des règles du jeu face au Hamas ». La réponse de Binyamin Netanyahou n’a pas tardé: dimanche matin, il a annulé la réunion du cabinet qui devait avoir lieu mercredi sans donner de date alternative.

Dans sa lettre à Avihaï Mandelblit, Naftali Benett écrivait notamment: « Il n’est pas normal que la gestion d’événements sécuritaires aussi graves restent uniquement dans les mains du Premier ministre et ministre de la Défense ainsi que de l’Etat-major, sans que les ministres du cabinet politico-sécuritaire, qui portent une responsabilité selon la loi, n’y soient impliqués et ne donnent leur avis ». Les deux dirigeants de la Nouvelle Droite, Naftali Benett et Ayelet Shaked avaient déjà fait savoir qu’ils voteraient contre un accord de trêve avec le Hamas lors d’une telle réunion.

Réaction de Naftali Benett: « L’annulation de la réunion du cabinet constitue un abandon des habitants du sud au profit de la politique. Lorsque des roquettes s’abattent sur le sud du pays, les habitants ne peuvent pas devenir les otages d’une campagne électorale (…) Binyamin Netanyahou ne veut pas réunir le cabinet de sécurité parce qu’il sait exactement, comme pour la question des tunnels souterrains, que je m’opposerai à un accord honteux et que je proposerai un plan créatif destiné à terrasser le Hamas.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90″