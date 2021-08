Le ministre de la Santé Nitzan Horovitz a une nouvelle fois menacé de quitter la coalition si de sérieuses modifications ne sont pas apportées au plan budgétaire proposé par le ministre des Finances Avigdor Lieberman. Il demande plusieurs milliards de shekels en plus de ce que propose Avigdor Lieberman. « Ce gouvernement est de droite et nous sommes sur la voie d’une crise de coalition » a-t-il confié à des proches. Au ministère des Finances, on qualifie les exigences d’Horovitz de « déconnectées des réalités ».

Evoquant les demandes de toute une série de ministres quant à leur dicastère lors du conseil des ministres, Avigdor Lieberman a déclaré : « Chacun a raison mais il n’y a pas assez d’argent pour tous. Nous proposons une feuille de route qui constitue la voie du juste milieu entre les besoins et les possibilités. Nous avons fait le maximum. En fin de compte ce sera un bon budget pour le pays ».

Photo Noam Moskovicz / Flash 90