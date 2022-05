La commission de planification qui décide de la délivrance des permis de construire en Judée-Samarie devrait se réunir cette semaine, après une longue période d’absence.

Dès l’annonce de cette réunion, des membres de Yamina ont exprimé leur satisfaction. Ainsi le député Yomtov Kalfon a écrit sur FaceBook:

« La meilleure réponse au terrorisme est de développer la construction en Terre d’Israël. Ils veulent nous briser le moral, mais nous, nous continuerons à nous développer de toutes nos forces.

Je félicite l’annonce aujourd’hui de la reunion du Haut-Conseil de l’urbanisme en vue de l’approbation de 4 000 unités de logements en Judée-Samarie, et j’attends le jour où les permis de construire en Judée-Samarie ne feront plus la une des journaux et ne nécessiteront pas l’application de pressions de la part de députés et de manœuvres diplomatiques. Cela viendra BH ! »

De son côté, la ministre de l’Intérieur, Ayelet Shaked a twitté: »Je félicite la réunion de la commission de planification cette semaine en vue de la construction de 4000 unités de logement, y compris dans le yishouv Mitspé Dany qui m’est cher et que j’accompagne depuis de nombreuses années. La construction en Judée-Samarie est un élément basique, souhaité et qui va de soi ».

Parallèlement à ces déclarations festives, le parti Ra’am fait entendre un son de cloche différent. Les dirigeants du parti se réjouissent de l’autorisation de construction de 1000 unités de logement pour les Palestiniens »et de la réduction du nombre d’unités dans les colonies », selon leurs dires. Et ils ajoutent »Nous attendons plus qu’une réduction, nous attendons un arrêt total des constructions illégales en Cisjordanie ».

Il faut rappeler que Benny Gantz, le ministre de la Défense, avait informé il y a quelques semaines, que les autorisations de construction pour les Juifs en Judée-Samarie, seraient assorties de décisions identiques pour les constructions arabes en territoire C, soit sous autorité israélienne.

Les présidents de la commission Eretz Israël de la Knesset, les députés Yoav Kich (Likoud) et Orit Struck (Hatsionout Hadatit) avaient alors protesté. Ils s’inquiètent donc de ce qui pourrait être officialisé lors de la réunion programmée cette semaine de la commission de planification. »Promouvoir la construction juive en Judée-Samarie est un devoir sioniste, régulariser les constructions sauvages palestiniennes est une assistance à l’ennemi, il n’y a aucune comparaison possible entre les deux », ont-ils affirmé.

D’après des informations révélées sur Kan Reshet Bet, dans l’entourage de Naftali Bennett, on aurait peu apprécié le message festif d’Ayelet Shaked. On l’accuse d’attiser les flammes et de nuire aux relations avec les partenaires de la coalition. »Si elle continue ainsi, la session parlementaire se terminera aussitôt qu’elle aura commencé », aurait-on dit. Bennett préfèrerait contenter ses partenaires discrètement et c’est la raison pour laquelle, il ne se presse pas de sortir une annonce sur la commission de la planification. Dans son entourage, on craint que les déclarations de Shaked ne créent des dégâts irréversibles.

Le bureau du Premier ministre a démenti toute tension entre ce dernier et sa ministre de l’Intérieur.

Photo by Flash90