Le secrétaire-général du Parti travailliste Eran Hermoni, en poste depuis cinq ans, brise le silence. Il avoue qu’il s’est tu depuis l’élection de Meirav Michaeli à la tête du parti, mais qu’il ne peut plus se contenir sous peine de faillir à sa mission au sein du parti.

Il rappelle qu’il a travaillé sous quatre présidents, Itshak Herzog, Avi Gabbaï, Amir Peretz et Meirav Michaeli, mais constate qu’avec cette dernière « cela ne va plus ». Il accuse ni plus ni moins l’actuelle présidente de vouloir avoir la mainmise sur toutes les institutions du parti. Eran Hermoni ne mâche pas ses mots et qualifie le parti sous Michaeli de « cour byzantine » et de « fonctionnement non-démocratique » au point de « transformer le Parti travailliste en un parti d’une seule personne ». Avec sarcasme, Hermoni propose de changer le nom de Parti travailliste en « Parti Meirav Michaeli ».

Eran Hermoni révèle la goutte qui a fait déborder le vase et qui le met hors de lui : dans la liste des juges au tribunal du parti publiée sur le site officiel figure…la soeur de Meirav Michaeli et une autre soeur de la ministre est nommée à la commission des Finances du parti !! Deux postes-clé !

Mais Hermoni n’est pas seulement contrarié par le fonctionnement interne du parti sous la présidence de Meirav Michaeli. Il dénonce la direction idéologique que prend le Parti travailliste sous sa présidence. Il vise notamment la députée Ibtisam Mar’ana qui durant l’Opération « Gardiens du Murailles » avait appelé à la fin des violences « des deux côtés ». « Il y a une différence entre une gauche sioniste et une gauche extrême et sectorielle. Nous ne sommes pas de l’Onu et le Parti travailliste a toujours brandi l’étendard de la sécurité d’Israël », explique-t-il.

Meirav Michaeli a répondu à ces attaques en écrivant notamment : « Hermoni, qui avait été mandaté par Amir Peretz pour empêcher des élections démocratiques afin de désigner un nouveau (ou une nouvelle) président(e) ainsi que la liste du parti à la Knesset, et qui travaille en sous-main pour d’autres partis, parle aujourd’hui de la ‘fin de la démocratie’?? Il est regrettable qu’il ait choisi de s’attaquer à Ibtisam Mar’ana de manière misogyne et raciste » (sic) Il est dommage qu’il ne s’inscrive pas dans le mouvement de renouvellement du Parti travailliste et qu’il critique des initiatives qui doivent mener vers la démocratie et l’égalité des genres afin de refaire du Parti travailliste un parti de gouvernement ».

Photo Hadas Parush / Flash 90