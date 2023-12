Les tensions ne faiblissent pas à la frontière avec le Liban. Depuis ce matin (lundi) 6h, les autorités des collectivités locales situées dans un périmètre de 3.5 kilomètres de la frontière ont annoncé que les routes seraient fermées et les accès aux localités bloqués et permis uniquement selon des conditions bien précises, ”jusqu’à nouvel ordre”.

Ces consignes concernent notamment Kiryat Shmona et les villes et villages de Haute Galilée. Elles ont été transmises aux responsables locaux de la sécurité et sont motivées par la crainte de tirs de missiles anti-chars depuis le Sud Liban.

Rappelons que l’immense majorité de la population civile de ces localités a été évacuée dès le début de la guerre au mois d’octobre. Plus de 100000 personnes ont été déplacées des villes du nord vers des hôtels à Jérusalem ou à la Mer Morte, notamment.

Elles s’ajoutent aux plus de 100000 déplacés des localités du sud.

Pendant ce temps, l’armée israélienne continue ses attaques sur des cibles du Hezbollah au Liban. Le Hezbollah a annoncé ce matin la mort d’un de ses membres par une attaque israélienne, portant à 125 le nombre de terroristes du Hezbollah éliminés par Israël depuis le début de la guerre.

Vidéo: Porte-parole Tsahal