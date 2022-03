Cela fait plusieurs mois maintenant que les tensions sont palpables à Homesh, en Samarie, entre les étudiants de la yeshiva sur place et l’armée. Au mois de décembre, l’un de ces étudiants, Yehouda, Dimentman, a été assassiné sur la route près de l’implantation, par des terroristes palestiniens.

Depuis, les scènes auxquelles on assiste sur place inspirent incompréhension et désarroi. Un certain nombre d’habitations sur place ont été détruites par Tsahal, conformément à la loi sur le désengagement, qui date de celui du Goush Katif, en 2005, et qui interdit aux Juifs de s’installer dans ces lieux du nord de la Samarie. La yeshiva sur place doit avoir un statut protégé, et il est convenu qu’elle doit rester en place.

Cependant, la présence militaire importante sur place laisse à penser aux étudiants que ce qui se prépare est l’évacuation de la yeshiva. Des affrontements parfois violents ont lieu régulièrement entre Tsahal et les étudiants de la yeshiva. Il y a quelques semaines, ils ont donné lieu à des arrestations.

Samedi soir dernier et hier (lundi), le porte-parole de l’armée a publié des communiqués faisant état de jets de pierre de la part des Juifs sur place sur des véhicules palestiniens, ainsi que de l’agression par les Juifs d’un officier de l’armée.

Les représentants de la yeshiva se sont offusqués : »Ce n’est que mensonge et affabulation! Contrairement aux promesses de Shaked et Orbach, le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour justifier la destruction de Homesh. Il a décidé de salir le nom des étudiants de la yeshiva et ainsi de légitimer la destruction prévue. Aucune pierre n’a été jetée et aucun soldat de Tsahal n’a été blessé. Nous sommes des frères! Ce sont les étudiants de la yeshiva qui sont de plus en plus menacés par les opérations militaires sur place et par les jets de bouteilles incendiaires et de pierres au quotidien. Tout ceci fait partie d’un plan du gouvernement pour monter les soldats et les étudiants de la yeshiva les uns contre les autres. Nous continuerons à aimer les soldats de Tsahal et à garder avec eux de bonnes relations même lorsqu’ils reçoivent l’ordre de ne pas nous laisser entrer de l’eau et du carburant (pour le chauffage, ndlr) dans ce froid hivernal. Les étudiants de la yeshiva de Homesh ne sont pas violents! »