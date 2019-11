La décision de Benny Gantz de remettre son mandat n’a pas été accueillie de manière égale au sein de son parti. Sous couvert d’anonymat, des membres de la liste ont estimé que la décision de refuser d’entrer dans un gouvernement d’union dans lequel Binyamin Netanyahou aurait la priorité est une erreur. L’un des députés, sans doute du parti ‘Hossen LeIsraël, a reproché à Yaïr Lapid « d’être anti-orthodoxe et anti-Bibi », ce qui a empêché la formation d’un gouvernement d’union.

Les critiques envers l’attitude de Yaïr Lapid se font de plus en plus nombreuses et certains accusent ouvertement le parti Yesh Atid d’être responsable de l’échec de la mission de Benny Gantz. Il fait de moins en moins de doute que les députés ‘Hossen LeIsraël de Benny Gantz étaient les plus favorables à un gouvernement d’union selon le compromis du président Rivlin et que ce sont les députés Yesh Atid mais également Moshé Yaalon qui y étaient opposés.

Selon d’autres sources internes à Bleu Blanc, Benny Gantz subissait de lourdes pressions ces derniers jours en faveur et contre le compromis Rivlin, et que ses conseillers également étaient partagés.

Photo Flash 90