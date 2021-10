Tension Iran-Azerbaïdjan : Israël en aide à son allié ?

Le quotidien saoudien Elaph qui paraît à Londres, cite une « source sécuritaire » israélienne qui révèle que deux avions furtifs F-35 de l’armée de l’air israélienne ont atterri sur une base azérie depuis le début des tensions entre l’Azerbaïdjan et l’Iran. Ceci donnerait raison aux affirmations iraniennes selon lesquelles « l’entité sioniste » est présente près de la frontière entre les deux pays. D’autres appareils pourraient être envoyés en renfort en cas de conflit entre les deux pays et Israël pourrait même fournir un soutien aérien à l’armée azérie.

Les relations entre Israël et l’Azerbaïdjan, pays musulman sunnite d’Asie centrale sont anciennes et solides. L’Azerbaïdjan est un grand fournisseur d’Israël en pétrole et Israël vend de l’armement sophistiqué aux Azéris, dont des drones qui ont permis à l’armée azérie de remporter le conflit qui l’opposait à l’Arménie l’an passé.

La tensions entre Bakou et Téhéran sont très fortes. l’Iran a procédé à un grand exercice militaire près de la frontière avec son voisin et en réponse, l’Azerbaïdjan et son allié turc s’apprêtent à en faire de même. Par ailleurs chaque pays prendre des mesures symboliques de rétorsion contre l’autre.

Photo GDJ / Pixabay