Jacques Nériah, ancien officier supérieur des Renseignements militaires analyse le repli de Tsahal du Sud Liban et son remplacement par l’armée libanaise: « L’armée libanaise est confessionnelle. Ses brigades sont soit chiites soit sunnites soit chrétiennes et cela rend sa tâche plus difficile. Il y a une tension montante entre le Hezbollah et l’armée libanaise dans le Sud! »