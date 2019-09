Si vous êtes en Israël et que vous avez des enfants entre 15 et 25 ans qui parlent hébreu, encouragez-les à aider les enfants olim hadachim à faire leurs devoirs ! Soit dans le cadre du bénévolat obligatoire dans les lycées (מחויבות אישית) soit à titre bénévole !

On vous en dit davantage.

Mobiliser les forces vives

Qualitime est une plate-forme d’entraide lancée par Qualita et qui permet aux olim anciens et nouveaux mais aussi aux Tsabarim de fournir leur aide et assistance aux olim hadashim dans divers domaines. De l’accompagnement dans les administrations à la visite aux personnes âgées en passant par des conseils d’avocat ou d’expert-comptable, tous les tracas de la vie quotidienne peuvent être soulagés par un appel aux bénévoles de Qualitime.

Cette rentrée est l’occasion de lancer un nouveau concept : l’aide aux devoirs. Sarah Simha, directrice de Qualitime nous explique : ”Parmi toutes les demandes centralisées sur notre plate-forme, celle du soutien scolaire est la plus importante. Il nous a paru indispensable de créer un concept spécifique pour répondre à cette aide”.

Ainsi, l’équipe de Qualitime a mis au point un système qui repose sur les forces vives de notre société, notre jeunesse.

Depuis la rentrée, une cinquantaine d’enfants de Jérusalem, bénéficient déjà de ce service, à Har Homa et à Baka, grâce aux jeunes du Bné Akiva, qui s’assoient avec eux une fois par semaine.

Et ce n’est pas tout. Des étudiants du CNEF recevront une bourse en échange d’heures auprès des enfants qui en ont besoin. Qualitime travaille aussi à créer des accords avec les lycées, afin que les lycéens puissent comptabiliser l’aide aux devoirs qu’ils prodigueront aux olim, dans les heures de bénévolat obligatoires qu’ils doivent faire pour obtenir leur bac. Enfin, les Bnot shérout, peuvent compléter leurs heures par cette aide aux devoirs.

Tout cela est en train de se mettre en place. Mais la direction de Qualitime, malgré un concept très bien monté s’est vite retrouvée face à une problématique importante : la demande est bien supérieure à l’offre d’aide.

Un acte de hessed: aider un enfant olé à garantir son avenir

“Nous lançons un appel, à tous ceux, qui se sentent capables d’aider un enfant olé dans ses devoirs”, déclare Sarah Simha. Les jeunes olim – du primaire et du collège – ont besoin d’eux pour garantir leur réussite scolaire et leur avenir dans notre pays”.

L’implication de bénévoles est indispensable pour satisfaire toutes les demandes qui affluent de tout le pays et principalement de cinq grands points de peuplement francophone : Jérusalem, Tel Aviv, Raanana, Netanya et Ashdod. Il ne s’agit que d’une à deux heures par semaine mais cela peut changer la vie d’un enfant. ”L’importante demande d’aide aux devoirs pointe le fait que les parents et par conséquent les enfants, se retrouvent vite perdus dans le système scolaire israélien. L’alya s’accompagne de changements importants et la réussite scolaire est une des conditions du succès de cette démarche. Aider ces familles est la mission de tous”.

Pour aller plus loin:

Sarah Simha: 0543026375

www.qualitime.org.il

Guitel Ben-Ishay