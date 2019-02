Le témoignage qui suit est particulièrement poignant et fait monter un sentiment de dégoût et de révolte à l’encontre de tous ces alterjuifs qui crachent sur leur peuple afin de s’attirer les faveurs de ses ennemis.

Il est celui d’Amit Dery, directeur-général de l’organisation « Milouimnikim Ba’Hazit » (Réservistes au front) qui combat les mensonges diffusés contre Tsahal en Israël et surtout à l’étranger par des organisations anti-israéliennes, parmi elles Shovrim Shetika. Amit se trouve au parlement de Bruxelles où se déroule depuis quelques jours une exposition de Shovrim Shetika qui salit honteusement les soldats de Tsahal. Il a publié ses impressions sur sa page Facebook, où il montre notamment – si cela était encore nécessaire – que Shovrim Shetika n’est pas une organisation innocente et pétrie d’intentions louables. Elle ne vise nullement à dénoncer au sein de la société israélienne d’éventuels manquements à l’éthique de Tsahal. C’est au contraire une organisation qui poursuit un agenda politique bien précis, qui soutien la cause des terroristes « palestiniens » en répandant notamment les pires calomnies à l’encontre des soldats de Tsahal, de préférence devant de larges forums tels que le parlement européen :

« Je viens de pleurer. Vraiment. Plus de colère, mais de tristesse. D’une profonde tristesse. Je me trouve actuellement à Bruxelles, au parlement européen. J’écrirai demain sur ce que nous sommes venus faire ici. Mais dès à présent, je me trouve devant une exposition de Shovrim Shetika qui a commencé il y a trois jours. J’assisté à leur manifestation principale, afin d’écouter ce qu’ils disent. Le député espagnol qui les a invités à venir a introduit la séance de manière dramatique et lors de son discours, il a établi un lien entre ‘l’occupation’ israélienne, la Seconde guerre mondiale et la résurgence actuelle de l’antisémitisme. Une logique que je n’ai même pas envie de commenter.

Din Issakharov (dr.) de Shovrim Shetika, en compagnie du délégué ‘palestinien’ – Facebook

Mais lorsque j’ai vu Din Issakharoff (de Shovrim Shetika) presque main dans la main avec le délégué ‘palestinien’, j’ai ressenti comme un coup de poing dans le ventre. Comment est-il possible, après tout ce que notre peuple a enduré, qu’il y ait des gens parmi nous qui sont prêts à jouer les délateurs devant les forums les plus importants ? Quelle tristesse !

Lors de toutes les interventions, le terrorisme ‘palestinien’ n’a jamais été évoqué une seule fois. Les victimes juives ont été absentes. Toutes ces femmes et tous ces enfants, uniquement parce qu’ils sont juifs. Une manifestation totalement déconnectée de la réalité.

Et c’est alors que les applaudissements ont fusé : l’assistance s’est trouvée devant des photos qui décrivent les soldats de Tsahal comme des bêtes féroces. Et tout le monde applaudit. A ce moment-là, dans mon imagination, je voyais le couple Henkin hy’’d, Daphna Meïr hy’’d, les trois adolescents hy’’d, Ori Ansbacher hy’’d, les familles Solomon et Fogel hy’’d. Et toute cette assistance qui applaudit devant des membres de Shovrim Shetika, la poitrine gonflée de fierté, qui se croient à la cime de l’humanité et qui attisent le feu de la haine devant les membres de l’Union européenne et des représentants d’autres pays.

J’écris ces lignes avec les larmes aux yeux. Je ne sais pas pourquoi ce spectacle me touche de manière aussi forte et intime. Comme combattant et officier de Tsahal, je me sens blessé personnellement. Cette scène, hors de mon pays, est difficile à supporter. On comprend vite que le public boit avec avidité les propos et les images, mais il ne comprend rien du tout à ce qu’est Israël et à la complexité de la situation. J’ai ressenti de la honte. Que pensent-ils obtenir ? Et pourquoi ici, en Europe ? Je crois que je n’arriverai jamais à comprendre d’où ces gens tirent des forces pour se comporter de la sorte.

Je crois sincèrement qu’il ne s’agit plus d’un problème de gauche ou de droite. Chaque Israélien devrait avoir honte de cette organisation et de ceux qui la représentent. Une immense honte ».

Photo Facebook