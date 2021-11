Il n’y a qu’en Israël qu’une telle chose peut se produire : la chaîne Kan-11 a engagé le journaliste Rami Yunes pour présenter la version en langue arabe de l’excellente émission « MehaTzad HaSheni » de Guy Zohar, qui pointe quotidiennement du doigt les contradictions des hommes politiques d’après les archives télévisuelles. Rami Yunes a commencé à présenter son émission lundi. Or, il s’avère que ce journaliste est membre du parti Balad, dont font notamment partie les député Sami Abu Sha’hadeh et les anciens députés Jamal Zahalkha, Hiba Yazbak et Hanin Zoabi, dont il fut assistant parlementaire. Rami Yunes est un partisan du BDS, comme il l’avait exprimé à l’approche de la venue en Israël de l’équipe de football d’Argentine en 2018, et dans des posts diffusés sur les réseaux sociaux, il parle des « soldats nazis de Tsahal ». Certes, la production de l’émission en langue arabe bénéficie d’un financement indépendant mais elle est diffusée sur le service public et le contribuable israélien pais son salaire à ce journaliste antisémite !

Photo capture écran Kan-11