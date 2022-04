L’attentat de ce soir à Tel Aviv lors duquel deux jeunes israéliens ont été assassinés est particulier à bien des égards.

D’abord, compte-tenu de la gravité des blessures infligées par un seul terroriste. Il a tiré 12 balles et a blessé 9 personnes, la majorité gravement. Lors des précédents attentats, les blessés n’étaient pas en majorité gravement atteints. Cette fois, les résultats sont dramatiques.

Ensuite, en général les terroristes sont rapidement arrêtés ou éliminés après avoir effectué leur crime. Dans le cas de ce soir, le terroriste est parvenu à s’enfuir et près de trois heures après l’attentat, les forces de sécurité n’ont toujours pas mis la main sur lui.

Ce sont plus de 1000 soldats d’élite et policiers de commandos qui ont été mobilisés pour cette mission urgente et des renforts pourraient être appelés.

Les habitants de Tel Aviv sont invités à s’enfermer chez eux, à ne surtout pas regarder par les fenêtres. Des centaines de personnes sont également bloquées à l’intérieur des théâtres, restaurants et autres lieux de divertissement, jusqu’à nouvel ordre.

En effet, la police estime que le terroriste ne s’est pas éloigné et qu’il a pris la fuite par une des petites rues autour de la rue Dizengoff où il a commis son crime.

Les forces de sécurité et de renseignements travaillent d’arrache-pied pour identifier le terroriste. Ils ont saisi toutes les caméras de surveillance à proximité du bar où s’est déroulé l’attentat. Des forces de Tsahal mènent aussi des opérations dans les villages arabes de Samarie. D’après les premiers éléments, le terroriste viendrait de la région de Toulkarem.

Le Premier ministre, les ministres de la Défense et de la Sécurité intérieure sont régulièrement informés par le chef de la police, le chef du Shabak et le chef d’Etat-major de l’évolution de la situation.

Dans les rues arabes de Gaza, de l’Autorité palestinienne et du Liban, on observe des scènes de joie.

La dernière fois que l’on a observé une situation à peu près semblable était en 2016, un attentat là aussi Rue Dizengoff à Tel Aviv. Le terroriste avait réussi à s’enfuir. Il n’avait été éliminé qu’une semaine plus tard lors de son arrestation dans sa maison dans le nord du pays. Les forces de sécurité l’avaient localisé grâce au père du terroriste qui l’avait dénoncé lorsque sa photo a été publiée.