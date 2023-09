Ce matin (dimanche), le gouvernement a adopté un plan pour traiter la question des clandestins au sud de Tel Aviv.

Ce plan a été mis au point par le ministre Itshak Wasserlauf (Otsma Yehoudit), lui-même habitant de Tel Aviv Sud jusqu’à il y a quelques semaines, avec Sheffi Paz, militante pour les droits des habitants des quartiers sud de Tel Aviv. Il comporte un volet sur les immigrants clandestins et un volet pour la réhabilitation de ces quartiers.

Trente millions de shekels vont être budgétés pour la mise en oeuvre de ce programme dont 20 millions alloués pour encourager les clandestins à quitter le territoire de leur plein gré.

Une équipe interministérielle sera fondée sous la direction des directeurs de cabinet afin de donner des réponses aux citoyens, de soutenir le village étudiant dans ces quartiers à hauteur de 1.5 millions de shekels d’ici 2025, de soutenir les personnes âgées de ces quartiers, d’augmenter les activités pour les jeunes, de rénover les synagogues vandalisées pour un budget de 1.5 millions de shekels jusqu’à 2025.

Le ministre Wasserlauf a déclaré: ”Après des mois de travail en commun avec les militants du front pour la libération du sud de Tel Aviv, nous avons adopté aujourd’hui une décision gouvernementale pour accorder des budgets en faveur du renforcement du sud de Tel Aviv et de l’incitation à quitter le terroritoire pour les immigrés clandestins. Merci à Sheffi Paz, mon ami, qui marche avec moi main dans la main, aux formidables militants qui se sont obstinés et n’ont rien lâché malgré les obstacles”.

Sheffi Paz, quant à elle, a remercié le Premier ministre et le ministre Wasserlauf, avec comme commentaire en faisant allusion aux protestataires contre le gouvernement: ”Ils manifestent, nous travaillons”.

Par ailleurs, le conseil des ministres a approuvé la proposition du Premier ministre sur une nouvelle carte des zones prioritaires nationales. La carte orientera le travail du gouvernement et constituera l’un des outils gouvernementaux les plus importants pour réduire les écarts et faire progresser le peuplement de toutes les régions d’Israël.

Sur instruction du Premier ministre Netanyahu, ces derniers mois, le bureau du Premier ministre a mené un travail approfondi visant à évaluer une nouvelle carte des zones prioritaires nationales, ainsi que son utilisation et ses critères.

La carte des priorités nationales offrira aux ministres du gouvernement la possibilité de donner la priorité aux activités des zones situées dans la périphérie sociale ou géographique d’Israël, afin de réduire les écarts socio-économiques, de renforcer l’implantation à proximité des frontières nationales et d’encourager le peuplement de la périphérie.

C’est la ministre des Implantations, Orit Struck (Hatsionout Hadatit) qui porte ce projet qui faisait partie du programme présenté par son parti pendant la campagne électorale.