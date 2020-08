La décision du maire de Tel-Aviv Ron Huldaï d’illuminer la façade de l’hôtel de ville aux couleurs du drapeau libanais a provoqué des réactions à droite. Si la proposition d’aide humanitaire israélienne à la population libanaise est quasi-unanimement saluée, à droite on considère que le maire de Tel-Aviv en a fait trop : « Présenter ainsi le drapeau d’un pays ennemi en plein Tel-Aviv constitue une confusion morale », a dit le ministre de Jérusalem et du Patrimoine, rav Raphy Peretz qui par ailleurs approuve sans réserves la proposition israélienne d’aide humanitaire.

Ayelet Shaked (Yamina) a réagi en disant que « dans un Etat normal, la mairie de Tel-Aviv aurait dû être illuminée en couleur orange pour commémorer le 15e anniversaire de l’expulsion des Juifs du Goush Katif, et non pas aux couleurs d’un pays ennemi ». « C’est le monde à l’envers », a jugé l’ancienne ministre.

Sur le plan de l’aide humanitaire, le député Betzalel Smotritch est sévère. Il a estimé que l’aide humanitaire d’Israël au Liban ne se justifierait que dans le cas où cela était bénéfique pour Israël sur le plan diplomatique ou politique, mais dans le cas contraire, estime-t-il, Israël n’a aucune obligation morale d’aider un pays ennemi. « Quiconque est miséricordieux avec des gens cruels finira par être cruel avec les gens miséricordieux », rappelle le député en citant le Talmud.

Yaïr Netanyahou, le fils du Premier ministre, a lui-aussi sévèrement dénoncé la décision du maire de Tel-Aviv : « C’est tout simplement dingue ! Le Liban est officiellement un pays ennemi, et selon la loi, ce que fait Ron Huldaï avec le drapeau du Liban constitue une infraction pénale ».

Paradoxalement, une réaction positive est arrivée du côté du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Son porte-parole en langue arabe, Ofir Gendelman, a publié un tweet d’approbation accompagnant une vidéo de la façade de la mairie de Tel-Aviv : « Pour la première fois dans l’histoire d’Israël, l’hôtel de ville de Tel-Aviv est aux couleurs du drapeau libanais en signe de solidarité avec le peuple libanais et pour les soutenir après l’horreur qui s’est produite ».

Vidéo:

For the very first time in Israel's history, Tel Aviv's city hall was lit tonight with the colors of the Lebanese flag as a sign of solidarity w/ the people of Lebanon and support for them following the horrific #beirutblasts. pic.twitter.com/Fj0S3r53th

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 5, 2020