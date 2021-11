Des partis et organisations de droite ont appelé à une manifestation mardi à 17h sur la place Habima à Tel-Aviv. Parmi les députés qui ont annoncé leur venue : les députés Likoud Amir Ohana, Galit Distel-Abtrarian, May Golan, Kathy Shetrit, Fathi Mulan, Osnat Mark, Gadi Yavarkan, Chalomo Karhi, Tsahi Hanegbi, Miri Reguev et Ofir Akounis ainsi que les députés Betzalel Smotritch, Orit Struck et Itamar Ben-Gvir de Hatziyonout Hadtit ainsi qu’Amihaï Shikli.

Les messages principaux diffusés par les manifestants seront le manque de légitimité du gouvernement, le danger de transformation de l’Etat juif en Etat « de tous les citoyens » et le problème de la présence et l’influence du parti Ra’am dans la coalition.

Photo illustration