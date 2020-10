Des centaines de manifestants anti-Netanyahou se sont rassemblés samedi soir en plusieurs places à Tel-Aviv. La police leur a vainement demandé de respecter les consignes en se séparant en capsules de vingt personnes maximum et en portant un masque. Mais ces privilégiés n’en ont cure et se sont mis à insulter les policiers, leur demandant de « ne pas perturber la démocratie ». A l’une de ces manifestations assistait même un député Yaïr Golan (Meretz) ainsi qu’une femme censée être en confinement.

Les manifestants ont d’ailleurs reçu des encouragements de personnalités politiques, parmi elles Nitzan Horowitz, président de Meretz, qui a appelé la police « à cesser d’importuner illégalement les manifestants ». Le leader de l’extrême gauche a employé un langage adapté à son idéologie extrême : « La police israélienne doit cesser de se comporter comme une police politique privée du Premier ministre et elle doit aider à combattre le virus et non la démocratie ». Le chef de l’opposition Yaïr Lapid a également encouragé la poursuite des manifestations.

Entre la « démocratie » et la vie humaine, leur coeur ne balance guère.

Vidéo :

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90