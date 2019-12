Depuis quelques années, le magazine américain Forbes classe Tel Aviv, la ville blanche, parmi les 20 plus belles destinations au monde. Mais ce n’est pas le seul, Tel Aviv est devenue incontestablement l’une des destinations à visiter en 2020…

Le Forbes Travel Guide, a classé Tel-Aviv à la troisième position parmi les 20 destinations les plus recommandées en 2020.

Début décembre, Tel-Aviv a également été classée septième sur la « Good food list » de la BBC, parmi les 10 meilleures destinations pour « les amateurs de gastronomie 2020 » a rapporté I24News

Selon un autre classement publié aussi par le magazine américain Forbes, et réalisé en partenariat avec l’agence de voyage “Ovation Travel Group”, Tel Aviv est de nouveau dans le top 20 qui se base sur le nombre de réservations, mais aussi sur les souhaits des clients de l’agence. Pour répondre à la question “pourquoi choisir Tel Aviv ?”, le classement met en avant divers atouts de la ville, dont la diversité culturelle et les expériences uniques offertes par la ville.

Tel Aviv a également été classée troisième sur la liste des sites à visiter du Wall Street Journal en 2019, mentionnant la vieille ville de Jaffa, ainsi que les cafés et restaurants et diverses galeries et hôtels.

Selon la municipalité de Tel Aviv, la ville qui ne compte que 400 000 habitants aurait accueilli plus de 1,5 million de visiteurs en 2018.

Source: Tel-Avivre