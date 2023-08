L’agent municipal chargé de la sécurité de la ville de Tel Aviv, dont le collègue a été assassiné samedi par un terroriste dans un attentat, a décidé de reprendre immédiatement le travail dès lundi, suscitant une grande émotion dans son unité. Il a expliqué qu’il fallait continuer à assurer la protection des citoyens, et que ‘c’était ce que H’en aurait voulu’.

L’agent a également rencontré lundi, sur les lieux de l’attentat, la voisine qui leur est venue en aide au moment de l’attaque. La jeune femme, qui avait entendu les tirs, était descendue dans la rue et avait tenté de ranimer le blessé, très grièvement atteint. Très ému, l’agent l’a remerciée en soulignant que grâce à son intervention, il avait pu s’occuper du terroriste et l’éliminer. La jeune femme l’a serré dans ses bras et a fondu en larmes.