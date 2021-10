Après avoir marché dans le sud du pays il y a trois semaines, le mouvement de « Mères de soldats » né après la mort de Bar-El Shemoueli hy »d manifeste dimanche soir dans le complexe Sarona à Tel-Aviv. A cette marche participent principalement des mères dont le fils ou le mari est à l’armée, mais aussi des réservistes, des familles de soldats tombés ou de victimes du terrorisme ainsi que des membres d’organisations de droite telles qu’Im Tirstou ou Torat Le’hima. Le message principal et clair lancé en direction du chef d’état-major de Tsahal Aviv Kochavi est d’alléger les consignes d’ouverture du feu afin de privilégier la vie soldats à celle des terroristes.

L’initiatrice de ce mouvement, Tsofia Nahon, a déclaré : « Ces dernières semaines, nous avons été témoins de l’ampleur du fiasco à la frontière avec Gaza et en Judée-Samarie. La prochaine catastrophe nous attend au virage. Nous, femmes et mères de soldats, refusons de baisser la tête et de permettre que nos maris et nos fils soient négligés. Nous ne sommes pas prêtes à accepter le paradigme qui voudrait que la vie des terroristes et des civils du Hamas serait prioritaire à celle de nos combattants. Il faut changer les consignes d’ouverture du feu ».

Pour Im Tirtsou, Matan Peleg a déclaré : « Il s’agit d’une mobilisation générale pour tous les citoyens d’Israël. Tous ceux qui ont vu à la télévision comment des soldats ont été blâmés, comment leurs mains sont menottées face aux émeutiers, tous ceux qui ont opéré à Gaza ou en Judée-Samarie, tous ceux qui ont actuellement un proche sur le terrain, comprennent l’ampleur du danger. Le sentiment est celui d’une catastrophe qui approche. Une incursion terroriste depuis Gaza dans l’un des kibboutzim de la bordure n’est qu’une question de temps à cause des consignes d’ouverture du feu qui empêchent nos soldats de frapper l’ennemi. Le Hamas le sait et il l’exploitera rapidement. Nous devons impérativement éviter la prochaine mort d’un de nos soldats à la frontière ».

Le mouvement Torat Le’hima, qui prône une éthique de Tsahal basée sur les valeurs juives a publié le communiqué suivant : « Le chef d’état-major Aviv Kochavi a qualifié de ‘paroles futiles’ nos critiques justifiées envers le procureur de Tsahal qui est directement responsable de cette situation. Mais il ne peut pas se dérober aux questions brûlantes qui préoccupent nos soldats et leurs familles : pourquoi le principe moral fondamental qui veut que la vie de nos soldats est plus importante que celle de nos ennemis est-il devenu si flou ? Pourquoi des officiers supérieurs mettent en danger la vie des soldats qui sont sous leurs ordre et ne leur permettant pas d’utiliser leur arme comme il se doit, parce qu’ils ont peur des juristes ? Pourquoi le Parquet militaire, qui est déconnecté de ce qui se passe sur le terrain, donne des consignes qui mettent en danger nos soldats sur le champ de bataille sans pitié ou limitent leur marge de manoeuvre ? Les mamans qui envoient leurs fils ou les épouses qui envoient leur mari pour défendre la patrie, exigent des réponses. Nous poursuivrons notre action avec elles jusqu’à ce que les consignes d’ouverture du feu soient modifiées ».

Vidéo :

Crédit photo : porte-parole du mouvement