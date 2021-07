Tel-Aviv : inauguration de l’ambassade des Emirats arabes unis

Conséquence directe des Accords d’Abraham signés par Binyamin Netanyahou et Donald Trump avec les dirigeants émiratis au mois d’août 2020, l’ambassade des Emirats a à été inaugurée mardi à Tel-Aviv. La cérémonie s’est déroulée en présence du nouveau président de l’Etat Itshak Herzog. L’ambassade est située dans le bâtiment de la Bourse de Tel-Aviv.

Le nouvel (et premier) ambassadeur des Emirats, Muhamad al-Khadjah a salué l’assistance en hébreu et a qualifié cette journée de « merveilleuse ». Il a rajouté que cette inauguration n’était pas seulement un événement diplomatique mais « le signe d’un changement profond des paradigmes au Moyen-Orient ». L’ambassadeur était également accompagné de la secrétaire d’Etat à la Sécurité alimentaire et hydrique, Mariam Bint Mohammad Al Muhairi, actuellement en visite en Israël.

Le président de l’Etat a commencé par faire oeuvre de justice historique : « Je veux ici exprimer ma gratitude envers l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou et le prince-héritier des Emirats pour leurs efforts incessants qui ont amenés ces accords ». Puis il a poursuivi : « L’ouverture de cette ambassade est une pierre angulaire dans notre chemin commun vers un avenir de paix, de prospérité et de sécurité au Moyen-Orient. ». Il a appelé à « l’élargissement du cercle de la paix dans la région » et souligné que la coopération entre Israël et les Emirats sur le plan médical et sanitaire permettra de sauver des vies. Itshak Herzog a salué la décision courageuse des dirigeants émiratis de « vouloir ouvrir la porte à une amitié chaleureuse entre les deux peuples, qui n’est pas importante uniquement pour Israël et les Emirats mais qui servira d’exemple à toute la région ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90