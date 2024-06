L’institut pour la qualité de la vie a publié son classement annuel des villes les plus heureuses du monde.

L’indice Happy Cities pour 2024 classe les villes du monde entier, selon l’expérience des municipalités et des centres de gouvernement local, pour que leurs habitants se sentent bien dans leur vie en ville, à travers la mise en place de politiques stratégiques correctes sur des questions telles que la qualité environnementale, le social, la mobilité et l’économie locale.

En tête de ce classement se trouve la ville danoise d’Aarhus suivie de Zürich (Suisse) et de Berlin (Allemagne).

La première ville française du classement est Bordeaux, à la 24e place.

Tel Aviv et Jérusalem sont les seules villes israéliennes dans ce classement qui comporte 250 places. Elles sont dans la catégorie dite ”d’argent” (entre la 38e et la 100e place) et se trouvent respectivement à la 70e et 92e place.

Notons que Paris ne fait pas partie de ces 250 villes où il fait le plus bon vivre dans le monde.